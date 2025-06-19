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15:03, 19 июня 2025Наука и техника

ВС России начали применять новую модификацию «Герани»

ВС России начали применять управляемую версию дрона-камикадзе «Герань-2»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вооруженные силы (ВС) России начали применять новую версию дрона-камикадзе «Герань-2» в зоне специальной военной операции. Фрагменты аппарата обнаружили на позициях противника, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

В отличие от стандартных «Гераней», которые летят к цели по заданным координатам, эта модификация получила систему прямого радиоуправления с камерой. Также аппарат оснащен модулем искусственного интеллекта, который позволяет распознавать цели.

Оборудование «Герани» позволяет управлять беспилотником на расстоянии до 150 километров от линии соприкосновения, а использование воздушных ретрансляторов может увеличить дальность.

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«Фактически такая "Герань" представляет собой очень большой FPV-дрон, способный поражать цели путем управления оператором», — пишет канал.

В апреле издание Military Watch Magazine писало, что новая тактика применения российских дронов-камикадзе «Герань-2» повышает их эффективность. Аппараты летят на высотах до 2500 метров и резко пикируют при подлете к цели. На больших высотах беспилотники недоступны для зенитных пулеметов и пушек.

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