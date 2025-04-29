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17:00, 29 апреля 2025Наука и техника

На Западе рассказали о новой тактике «Гераней»

MWM: Новая тактика применения дронов «Герань-2» повышает их эффективность
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Serhii Smolientsev / Reuters

Новая тактика применения российских дронов-камикадзе «Герань-2» повышает их эффективность, поскольку на больших высотах они недоступны для зенитных пулеметов. Об этом пишет западное издание Military Watch Magazine (MWM).

«Украинские источники сообщают о растущих трудностях в противодействии атакам российских дронов-камикадзе, поскольку, как сообщается, они начали летать на больших высотах — от 2000 до 2500 метров — и формировать группы до 20 беспилотников для одновременных атак на цели. Работа на таких высотах делает аппарат недоступным для зенитных орудий и ряда ракетных систем», — рассказали в материале.

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Подлетая к цели, «Герани» пикируют на большой скорости для поражения объекта. Автор допустил, что новая тактика российских дронов повысит нагрузку на сокращающийся парк истребителей Киева, которые используют в рамках противовоздушной обороны.

Ранее в апреле стало известно, что разведывательные беспилотные летательные аппараты ZALA Z-16 используют для подготовки ударов дронами-камикадзе «Герань-2». Аппарат способен передавать изображение в режиме реального времени на расстоянии более 75 километров.

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