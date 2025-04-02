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04:30, 2 апреля 2025Наука и техника

В России рассказали о «глазах» ударных «Гераней»

ZALA: БПЛА Z-16 используют для подготовки ударов дронами-камикадзе «Герань-2»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ZALA Z-16 используют для подготовки ударов дронами-камикадзе «Герань-2». О «глазах» ударных беспилотников рассказала группа компаний ZALA в Telegram.

«Российские военные использовали дрон "Герань-2" для атаки на временный пункт дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в населенном пункте Басы Сумской области. Разведку, наблюдение и корректировку огня операторам ударного БПЛА обеспечил расчет разведывательного [аппарата] ZALA Z-16», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что у «Гераней» нет встроенной системы разведки, поэтому операторы ударных БПЛА часто ориентируются на данные с камер дронов Z-16. Аппарат ZALA способен передавать изображение в режиме реального времени на расстоянии более 75 километров.

В марте в сети появилось фото «Герани» с рекордным бортовым номером 16604. До этого появлялись изображения беспилотника с бортовым номером 14979. Предположительно, это серийные номера, которые присваивают аппаратам в порядке производства.

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