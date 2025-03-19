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02:20, 19 марта 2025Наука и техника

Обнаружен БПЛА «Герань» с рекордным бортовым номером

Военный блогер Рожин: Обнаружен БПЛА «Герань» с рекордным бортовым номером 16604
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Petushkov / Reuters

Обнаружен российский ударный дрон «Герань» с рекордным бортовым номером. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный блогер Борис Рожин.

Он разместил фото беспилотного летательного аппарата (БПЛА). На снимке видны цифры 16604. Ранее в сети появлялось изображение дрона с номером 14979. Предположительно, это серийные номера, присваемые в порядке производства.

В марте американское издание The War Zone писало, что масштабы производства дронов-камикадзе «Герань» впечатляют. Автор обратил внимание на большое количество собранных изделий, показанное на ролике Минобороны.

В декабре стало известно, что Россия применила черные дроны-камикадзе «Герань-2» в ходе нанесения ударов по целям на Украине. Обновленная модель создана из радиопоглощающего композита, который резко понизил эффективность вражеской противовоздушной обороны.

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