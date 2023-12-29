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16:02, 29 декабря 2023Наука и техника

Россия применила черные «Герани» для удара по Украине

Mash: Россия применила малозаметные «Герани» для удара по Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Россия применила новую модификацию дронов-камикадзе «Герань-2» в ходе нанесения ударов по целям на Украине. Аппарат создан с применением материалов, снижающих его заметность. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«В сегодняшнем ударе по объектам Украины была замечена новая модификация "Гераней" в черном цвете. Сообщается, что обновленная модель создана из радиопоглощающего композита, который резко понизил эффективность вражеского мобильного ПВО», — пишет канал.

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Отмечается, что новая модификация получила реактивный двигатель, который увеличивает скорость аппарата. Автор предположил, что зенитные пулеметы и пушечные комплексы противовоздушной обороны оказались бессильными перед беспилотником.

Ранее в декабре заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов сообщил, что реактивные двигатели значительно повысили эффективность «Гераней». Раньше в этих дронах использовали двигатели внутреннего сгорания.

В ноябре спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Россия стала применять карбон в производстве корпуса дронов-камикадзе «Герань-2».

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      Даниил Иринин
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