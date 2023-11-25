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18:12, 25 ноября 2023Наука и техника

Россия впервые атаковала Киев черными дронами

Спикер ВВС Украины Игнат: Россия впервые атаковала Киев черными БПЛА «Герань-2»
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия стала применять карбон в производстве корпуса беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) камикадзе «Герань-2». Об этом заявил спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат. Его слова приводит Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Карбон, который является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, и черный цвет — понятно, почему. Это усложнит работу противовоздушной обороны, а именно визуальную привязку к цели мобильных огневых групп», — рассказал он.

Как уточняет Telegram-канал «Военный обозреватель», минувшей ночью Россия впервые атаковала Киев черными дронами. На кадрах, на которых запечатлены обломки одного из таких беспилотников, видно, что летательный аппарат окрашен в черный цвет, чтобы их было труднее заметить в ночном небе.

Ночью и утром 25 ноября в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу. Сообщалось, что в воздушном пространстве Киевской области было обнаружено большое количество дронов, направлявшихся к столице Украины с разных направлений. Также говорилось об угрозе ракетного удара по городу.

Позднее стало известно, что в Киеве начались аварийные отключения электричества. Без света остались 151 жилой дом и 75 домов частного сектора, а также 12 учреждений. Повреждения получили магистральные воздушные линии электропередачи и линии распределения облэнерго.

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