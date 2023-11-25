На Украине сообщили о повреждениях магистральных ЛЭП

«Укрэнерго» сообщило о повреждении магистральных ЛЭП в Центральной Украине

В Центральной Украине получили повреждения магистральные воздушные линии электропередачи (ЛЭП) и линии распределения облэнерго. Об этом в Telegram сообщила компания «Укрэнерго».

«Магистральные воздушные линии электропередачи "Укрэнерго" и линии распределения облэнерго в центральном регионе повреждены. Надежность энергопитания в регионе снижена», — говорится в сообщении.

В настоящее время ремонтные бригады занимаются восстановительными работами. Жителей Киева и Киевской области предупредили о возможных ограничениях энергоснабжения на период ремонта.

Ранее сообщалось, что в Киеве начались аварийные отключения электричества. Без света остались 151 жилой дом и 75 домов частного сектора, а также 12 учреждений.