Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:10, 25 ноября 2023Бывший СССР

В Киеве начались аварийные отключения света

В Киеве и области начались отключения света из-за повреждения электросетей

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Киеве и области начались аварийные отключения света. Об этом на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщил генеральный директор компании Yasno (входит в энергохолдинг «ДТЭК») Сергей Коваленко.

По его данным, в городе повреждены электросети. Без света в Киеве остается 151 жилой дом и 75 домов частного сектора и 12 учреждений.

В Telegram-канале «ДТЭК» отметили, что проблемы с электроэнергией также наблюдаются у 296 семей в Вышгородском районе Киевской области. Всего в регионе исчезло электроснабжение в 16 тысячах домов, в большинство из них уже вернули свет.

Жителей Киева и области просят пользоваться электроэнергией экономно.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о новой стратегии России по использованию «Искандеров». Украине стоит опасаться массированных ударов

      Россия доставила партию гумпомощи для населения Газы

      Мэр Пензы высказался об установке мемориальных досок участникам СВО на школах

      Отец российского мэра начал гонять кабанов и лосей на вертолете и попал на видео

      Бультерьер напал на четырехлетнюю россиянку и ее няню

      В России руководителя детского парламента задержали по подозрению в педофилии

      Папа Римский отменил аудиенции из-за болезни

      В Киеве начались аварийные отключения света

      Стало известно о состоянии здоровья Николая Дроздова

      В России расширят поддержку пострадавших от действий Украины аграриев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости