В Киеве начались аварийные отключения света

В Киеве и области начались отключения света из-за повреждения электросетей

В Киеве и области начались аварийные отключения света. Об этом на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщил генеральный директор компании Yasno (входит в энергохолдинг «ДТЭК») Сергей Коваленко.

По его данным, в городе повреждены электросети. Без света в Киеве остается 151 жилой дом и 75 домов частного сектора и 12 учреждений.

В Telegram-канале «ДТЭК» отметили, что проблемы с электроэнергией также наблюдаются у 296 семей в Вышгородском районе Киевской области. Всего в регионе исчезло электроснабжение в 16 тысячах домов, в большинство из них уже вернули свет.

Жителей Киева и области просят пользоваться электроэнергией экономно.

