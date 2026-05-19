Опубликовано видео вторжения вооруженных людей в здание редакции «Московского комсомольца»

Опубликовано видео с вооруженными людьми в редакции «Московского комсомольца»

Издание «Московский Комсомолец» («МК») опубликовало видео, на котором неизвестные в масках и с оружием вторглись в здание редакции. Ролик доступен в Telegram-канале «МК».

В нем видно, как несколько неизвестных мужчин в масках и темной одежде проходят через турникеты здания. Сопротивление вошедшим в здание не оказывалось.

Ранее главный редактор «МК» Павел Гусев прокомментировал вторжение неизвестных в редакцию. Он заявил, что мужчины направились к арендаторам помещения. Главред издания также добавил, что они заблокировали весь третий этаж здания.

Несколько вооруженных мужчин в камуфляжной одежде и с оружием вторглись в здание редакции «Московского комсомольца» на улице 1905 года в Москве днем во вторник, 19 мая. Уточнялось, что они вели себя грубо и угрожали сломать двери и турникеты.