Интернет и СМИ
14:52, 19 мая 2026Интернет и СМИ

Опубликовано видео вторжения вооруженных людей в здание редакции «Московского комсомольца»

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал «Московский Комсомолец»

Издание «Московский Комсомолец» («МК») опубликовало видео, на котором неизвестные в масках и с оружием вторглись в здание редакции. Ролик доступен в Telegram-канале «МК».

В нем видно, как несколько неизвестных мужчин в масках и темной одежде проходят через турникеты здания. Сопротивление вошедшим в здание не оказывалось.

Ранее главный редактор «МК» Павел Гусев прокомментировал вторжение неизвестных в редакцию. Он заявил, что мужчины направились к арендаторам помещения. Главред издания также добавил, что они заблокировали весь третий этаж здания.

Несколько вооруженных мужчин в камуфляжной одежде и с оружием вторглись в здание редакции «Московского комсомольца» на улице 1905 года в Москве днем во вторник, 19 мая. Уточнялось, что они вели себя грубо и угрожали сломать двери и турникеты.

