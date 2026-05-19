Россиянина пригрозили казнить в Таиланде из-за набитой наркотиками сумки

Россиянин попался с сумкой с тяжелыми наркотиками по дороге из Паттайи на Пхукет

Россиянина пригрозили казнить в Таиланде из-за набитой тяжелыми наркотиками сумки, которую обнаружили при нем в автобусе. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 29-летний Матвей Горский из Санкт-Петербурга попался по дороге из Паттайи на Пхукет. Он ехал в автобусе с сумкой с двумя килограммами тяжелых наркотиков, в числе которых героин, метамфетамин, экстази и другие.

Известно, что мужчина впервые приехал в Таиланд в 2022 году. С того момента он часто выезжал за пределы страны для обнуления срока своего пребывания. В России он был судим — его приговорили к 6 годам и 10 месяцам за продажу масла каннабиса. Также его объявили в международный розыск.

В стране Азии в настоящее время он был взят под стражу. Теперь ему грозит казнь за перевозку тяжелых наркотиков.

