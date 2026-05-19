Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:45, 19 мая 2026Путешествия

Россиянина пригрозили казнить в Таиланде из-за набитой наркотиками сумки

Россиянин попался с сумкой с тяжелыми наркотиками по дороге из Паттайи на Пхукет
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock / Fotodom

Россиянина пригрозили казнить в Таиланде из-за набитой тяжелыми наркотиками сумки, которую обнаружили при нем в автобусе. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 29-летний Матвей Горский из Санкт-Петербурга попался по дороге из Паттайи на Пхукет. Он ехал в автобусе с сумкой с двумя килограммами тяжелых наркотиков, в числе которых героин, метамфетамин, экстази и другие.

Известно, что мужчина впервые приехал в Таиланд в 2022 году. С того момента он часто выезжал за пределы страны для обнуления срока своего пребывания. В России он был судим — его приговорили к 6 годам и 10 месяцам за продажу масла каннабиса. Также его объявили в международный розыск.

В стране Азии в настоящее время он был взят под стражу. Теперь ему грозит казнь за перевозку тяжелых наркотиков.

Ранее француз потерял 10 упаковок кокаина в аэропорту Пхукета и был арестован. Они случайно вывалились из его брюк.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главред «Московского комсомольца» раскрыл цель ворвавшихся в здание редакции

    Российские автоматы заметили в Лаосе

    Девушка показала одежду на выходные и рассмешила пользователей сети

    В России появится новый школьный учебник

    Морж из Владивостока исполнил вирусный танец из триллера «Вершина» и стал звездой

    Безработица резко выросла в европейской стране

    Гигантская очередь в психбольницу в российском городе попала на видео

    Опубликовано видео вторжения вооруженных людей в здание редакции «Московского комсомольца»

    Мчащиеся на самокате российские полицейские попали на видео

    В Минобороны сообщили о новой массированной атаке ВСУ на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok