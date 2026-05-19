14:51, 19 мая 2026Россия

В Минобороны сообщили о новой массированной атаке ВСУ на Россию

Минобороны: Силы ПВО за шесть часов сбили 70 дронов над регионами России
Елена Торубарова
Елена Торубарова

Фото: РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов сбили 70 дронов над регионами России. О новой массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена в период с 8:00 до 14:00 по московскому времени с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Дроны уничтожали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, а также над Московским регионом и Республикой Крым.

Подробностей о пострадавших и разрушениях на земле не приводится.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 мая над Россией сбили 315 украинских беспилотных летательных аппаратов. Атакам подверглись 19 регионов.

