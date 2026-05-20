Си Цзиньпин выступил с предупреждением после переговоров с Путиным

Си Цзиньпин предупредил об угрозе возврата к миру джунглей

На международной арене царит нестабильность, которая грозит возвратом к «миру джунглей». С таким предупреждением выступил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе совместного заявления с президентом России Владимиром Путиным по итогам переговоров в Пекине, передает РИА Новости.

«Этот мир совсем неспокоен. Зашкаливает нанесенный односторонними действиями и гегемонией урон. Грозит возврат к закону джунглей», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Путин также отметил, что Россия и Китай солидарно выступают за защиту международного права и положений Устава ООН.

Ранее завершились переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. По итогам встречи лидеры подписали совместное Заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.