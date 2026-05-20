Россиянку без признаков жизни нашли под окнами высотки

10:46, 20 мая 2026Россия

В Екатеринбурге женщину без признаков жизни нашли под окнами высотки
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге женщину без признаков жизни нашли под окнами высотки в жилищном комплексе (ЖК) «Малевич». Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По данным российского издания, ее обнаружили прохожие возле экскаватора. Один из жильцов пояснил, что на территории идет реконструкция сетей.

В свердловском управлении Следственного комитета России пока не комментировали произошедшее.

До этого сообщалось, что пенсионерку из Екатеринбурга нашли без признаков жизни после звонка с Украины. Подчеркивалось, что с пожилой горожанкой связались мошенники. Они требовали, чтобы пенсионерка перевела им свыше миллиона рублей. Незнакомцы запугали ее тем, что в прошлом она «спонсировала» Вооруженные силы Украины (ВСУ).

