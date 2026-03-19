10:52, 19 марта 2026Россия

Стало известно о смерти российской пенсионерки после звонка с Украины

Ura.ru: Екатеринбурженку нашли без признаков жизни после звонка с Украины
Майя Назарова

Фото: Kebal Oleksandra / Shutterstock / Fotodom

В Екатеринбурге пенсионерку нашли без признаков жизни после телефонного звонка с Украины. О смерти россиянки стало известно Ura.ru от источника в экстренных службах.

По данным агентства, с пожилой горожанкой связались мошенники. Они требовали, чтобы пенсионерка перевела им свыше миллиона рублей. Незнакомцы, как утверждает собеседник, запугали ее тем, что в прошлом она «спонсировала» Вооруженные силы Украины (ВСУ).

В квартире, где проживала жертва, обнаружили записку. В ней жительница Екатеринбурга изложила, как поддавалась на уловки мошенников. Силовики рассказали, что неизвестные с Украины продолжали писать пенсионерке, когда ее уже не было в живых. Труп женщины забрали на экспертизу.

До этого сообщалось, что мошенники запугали двух пенсионеров из Москвы расправой и заставили продать две квартиры.

