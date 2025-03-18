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18:04, 18 марта 2025Силовые структуры

Мошенники запугали двух российских пенсионеров расправой и заставили продать две квартиры

Пенсионеры из Москвы передали 27 млн рублей мошенникам, запугавшим их убийством
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Мошенники запугали расправой двух пенсионеров из Москвы и выманили у них 27 миллионов рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 13 января со столичной пенсионеркой по имени Наталья связался неизвестный, представившийся участковым. Он сообщил женщине, что недавно кто-то расправился с ее соседкой после того, как та отказалась передать деньги, и попросил ее сохранять бдительность.

Спустя неделю Наталье позвонили вновь. Звонивший представился Соколом и потребовал от пенсионерки все ее деньги. Тогда потерпевшая позвонила «участковому» и сообщила о случившемся — тот в ответ убедил женщину выполнять требования злоумышленника для его скорой поимки.

В итоге женщина сняла все имевшиеся у нее средства наличными и передала, а затем набрала кредитов и вместе с мужем выставила их столичные квартиры на продажу. Вырученные за сделки 22 миллиона рублей она также передала мошенникам.

После получения всех денег аферисты позвонили пенсионерке и поблагодарили за помощь Украине.

Ранее в Санкт-Петербурге профессора кафедры международного права Государственного академического университета гуманитарных наук обманули мошенники.

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