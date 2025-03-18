Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:07, 18 марта 2025Силовые структуры

Российский профессор кафедры международного права лишилась миллионов по вине мошенников

В Петербурге мошенники выманили миллионы у 70-летнего профессора ГАУГН
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге профессора кафедры международного права Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) обманули мошенники. Об этом во вторник, 18 марта, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным издания, мошенники убедили 70-летнюю женщину, что она находится в постоянном контакте с проректором и сотрудниками спецслужб. Заслуженный ученый, стремясь сохранить свои деньги, пять раз передала курьеру по миллиону рублей у парадной своего дома на улице Фрунзе. После заключительной встречи мошенники потеряли к женщине интерес, она осознала, что ее обманули, и пошла в полицию.

Ранее сообщалось, что киберпреступники начали обманывать ищущих работу россиян, отправляя им сообщения от имени партии «Единая Россия».

    Обсудить
    Последние новости

    Пехота ВСУ пошла в атаку на границе Белгородской области

    Курс евро опустился ниже 89 рублей

    Советская кинозвезда призвала запретить Пугачевой въезд в Россию

    На Украине рассказали об ожиданиях от переговоров Трампа и Путина

    Пара отпраздновала 70 лет брака и поделилась секретами долгой любви

    В России ответили на слова Трампа о вступлении переговоров по Украине в критическую стадию

    Страны Балтии вышли из конвенции о запрете противопехотных мин

    Российский министр анонсировал большую приватизацию

    В США оценили влияние «Орешника» на операции НАТО

    Снег с крыши растаял и затопил квартиру в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше