Российский профессор кафедры международного права лишилась миллионов по вине мошенников

В Петербурге мошенники выманили миллионы у 70-летнего профессора ГАУГН

В Санкт-Петербурге профессора кафедры международного права Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) обманули мошенники. Об этом во вторник, 18 марта, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным издания, мошенники убедили 70-летнюю женщину, что она находится в постоянном контакте с проректором и сотрудниками спецслужб. Заслуженный ученый, стремясь сохранить свои деньги, пять раз передала курьеру по миллиону рублей у парадной своего дома на улице Фрунзе. После заключительной встречи мошенники потеряли к женщине интерес, она осознала, что ее обманули, и пошла в полицию.

Ранее сообщалось, что киберпреступники начали обманывать ищущих работу россиян, отправляя им сообщения от имени партии «Единая Россия».