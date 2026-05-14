Жена актера Назарова Васильева обратилась в Госдуму с просьбой вернуться в РФ

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева захотели вернуться в Россию после трехлетней эмиграции во Франции. Супруга актера написала в Государственную Думу (ГД) письмо, в котором упомянула о заслугах мужа и просила посодействовать их переезду на Родину.

«Эти годы показали, что навязываемые извне ценности не совпадают с тем, во что он верил. Он ясно понял, что его система координат — это Россия, и что именно здесь он видит свое место», — говорится в сообщении.

Автор обращения рассказала о проблемах со здоровьем у Назарова и связала их с более низким по сравнению с Россией качеством медицины во Франции, в том числе некомпетентностью врачей, а также тоской артиста по Родине. В начале 2024 года артист заявлял, что скучает по России. Васильева добавила, что ее супруг справился с болезнью благодаря вере в скорое возвращение домой, а также поменял взгляды на жизнь из-за недуга.

Она уточнила, что ее семья не поддерживала Вооруженные силы Украины и не делала оппозиционных заявлений. «Прошу вас рассмотреть возможность содействовать возвращению Дмитрия Назарова в Россию, его праву жить и работать в Москве и защите от дальнейшего репутационного и правового давления», — заключила Васильева.

В Госдуме засомневались в возможности прощения Назаровых

Депутат Елена Драпеко прокомментировала новость о письме Васильевой и заявила, что не знает, готово ли государство их простить. Как она сказала «Абзацу», для начала нужно оценить степень их раскаяния и то, что они натворили.

Они могут вернуться в страну, но общество может их не простить, считает она. «Плохо им там живется, наверное, источников дохода нет, они там не пользуются такой популярностью, как в России, поэтому и просятся назад. Конечно, никакие они не патриоты, когда стране стало плохо, первое, что они сделали, — убежали и стали плевать в нашу сторону», — сказала Драпеко.

Сообщения о письме жены Назарова могут быть фейком

Источник RT не смог подтвердить, что такое письмо действительно существовало. Сама Васильева заявила RT, что информация о послании от ее имени — фейк.

Издание отмечает, что сама по себе просьба дать разрешение необоснованна, поскольку Назаровы не имеют статуса иноагентов и против них не возбуждены уголовные дела. Если артист хочет, он спокойно может приехать в Россию, добавил депутат Госдумы Андрей Свинцов. «Если хочет вернуться, пусть приезжает, и тогда уже правоохранительные органы оценят его высказывания — есть в них состав преступления или нет», — сказал он.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин, как передает RT, уточнил, что письмо от жены актера не поступало в ГД.

Назаров терпит финансовые проблемы за границей

Mash сообщал, что артист столкнулся с финансовыми проблемами. Он и его супруга не могут собрать залы на своих концертах, а накопленные средства заканчиваются. Утверждается, что из-за отсутствия денег им пришлось продать одну из квартир в Каннах за 495 тысяч евро. У семьи при этом остались еще апартаменты на 150 квадратов.

В ноябре Telegram-канал Shot отмечал, что у артиста в центре Москвы осталась недвижимость, и назвал ее «возможностью вернуться в страну». Речь идет квартире в Краснопрудном тупике площадью 75 квадратных метров. Ее стоимость оценивалась в 40 миллионов рублей.

Уточняется, что это единственный объект, оставшийся у актера в собственности, остальное он переписал на родственников или продал. Например, квартира площадью 130 квадратных метров в Подколокольном переулке примерной стоимостью 100 миллионов рублей досталась его дочери, а трехэтажный особняк площадью 168 квадратных метров в Подмосковье был продан.

Актера несколько раз хотели признать иноагентом

В 2024 году супругов хотели признать иностранными агентами и забыть. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Назаров «уже сошел с ума, слетел с катушек в прямом смысле». Он также упомянул, что иноагентом следует сделать и жену актера, поскольку «она тоже оппозиционно настроена и поддерживает своего мужа во всех его делах и начинаниях».

Еще раз эту тему подняли в текущем году. «Если не де-юре, то по духу Назаров — иноагент. С учетом того, что он последние годы вел коммерческую деятельность за рубежом и одновременно в соцсетях записывал русофобские куплеты, в целом могут быть и юридические основания для его внесения в реестр иноагентов», — сказал директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов, его слова передает «Абзац».

Он отметил, что актера надо лишить гражданства и запретить ему въезд в Россию.