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15:43, 22 марта 2024Культура

Покинувший Россию актер Назаров признался в тоске по родине

Покинувший Россию актер Назаров заявил, что скучает по Москве

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Актер и звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров, покинувший Россию на фоне критики специальной военной операции, признался в тоске по родине. Об этом он рассказал в интервью активисту Николаю Левшицу на YouTube.

«Я обожаю Москву. Иногда я даже по ней скучаю, по каким-то местам. Я настоящий москвич», — заявил артист.

На данный момент Назаров проживает в Каннах вместе с женой, актрисой Ольгой Васильевой. Он сообщил, что ему нравится жизнь в теплом климате у моря. Актер также опроверг слухи о своем трудном финансовом положении. По его словам, они с супругой регулярно участвуют в театральных постановках и гастролируют с собственным спектаклем.

Ранее стало известно, что Назаров рискует потерять дом и квартиру за фейки о Вооруженных силах РФ. В России актер владеет трехэтажным домом, стоимость которого оценивается в 15 миллионов рублей, а также трехкомнатной квартирой в Москве примерно за 20 миллионов рублей.

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      Мария Рюрикова
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