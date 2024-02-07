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14:40, 7 февраля 2024Среда обитания

Имущество актера Дмитрия Назарова в России оказалось под угрозой

У актера Назарова могут конфисковать дом и квартиру за фейки о ВС РФ

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Актер и звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров, покинувший Россию на фоне критики специальной военной операции (СВО), рискует потерять дом и квартиру за фейки о Вооруженных силах (ВС) РФ. О том, что над его имуществом нависла угроза, сообщает kp.ru.

Издание напомнило, что у Назарова осталось немало недвижимости в России. Так, он владеет трехэтажным домом, стоимость которого оценивается в 15 миллионов рублей, а также трехкомнатной квартирой в Москве примерно за 20 миллионов рублей. Оба объекта могут конфисковать после принятия нового закона.

В 2023 году на актера составили протокол за дискредитацию российской армии, однако уголовное дело в итоге возбуждено не было. Ранее в этот же день стало известно, что Совет Федерации одобрил закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России.

В конце января депутат Госдумы Евгений Федоров допустил конфискацию замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) в подмосковной деревне Грязи.

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      Полина Кислицына
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