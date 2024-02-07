Совфед одобрил «закон о негодяях»

Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии России

Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России, который председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал «законом о негодяях». Об этом сообщает ТАСС.

Закон вносит изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Он расширяет список преступлений, за совершение которых у признанного виновным лица могут изъять имущество. Помимо этого, закон позволяет лишать указанных лиц почетных званий.

Помимо фейков о Вооруженных силах России, такая мера ответственности может быть применена за публичный призывы к деятельности, направленной против государственной безопасности.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что абсолютное большинство россиян выступают за наказание предателей. По его словам, к негодяям относятся не только те, кто «льют грязь», но и те, кто финансируют Украину.