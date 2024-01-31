Володин назвал принятый закон о конфискации за фейки о ВС «законом о негодяях»

Спикер Госдумы Володин назвал проект о конфискации за фейки законом о негодяях

Госдума приняла «закон о негодяях», который позволит лишать почетных званий и имущества россиян, ведущих деятельность против страны и «льющих грязь» из-за рубежа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам председателя нижней палаты парламента, абсолютное большинство россиян выступают за наказание предателей. По словам Володина, к негодяям относятся не только те, кто «льют грязь», но и те, кто финансируют Украину.

«Принятое решение позволит (...) лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности», — объявил Володин.

Закон был принят в третьем чтении сегодня, 31 января. В пояснительной записке к проекту говорилось, что Уголовный кодекс (УК) России предлагается дополнить предусматривающим конфискацию имущества механизмом для того, чтобы пресекать финансирование преступлений и иной деятельности, которые направлены против безопасности России.

Ранее в Госдуме опровергли связь проекта о лишении имущества за фейки об армии с советской практикой.