В Госдуме опровергли связь проекта о лишении имущества за фейки об армии с СССР

Депутат Крашенинников: в новом проекте не идет речь о конфискации, как в СССР

В новом законопроекте о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах (ВС) России не идет речь о наказании, которое использовалось в СССР. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, чьи слова приводит РИА Новости.

«У нас есть конфискация как механизм уголовно-правового воздействия, когда человек использовал технику какую-то при правонарушении… Вот это будет конфисковано. А есть мера как наказание, советская конфискация. В этом законе ее нет», — пояснил депутат.

Законопроект о конфискации имущества за дискредитацию Вооруженных сил России внесли в нижнюю палату парламента в понедельник, 22 января. Проект закона предлагает внести изменения в статью Уголовного кодекса, которая касается конфискации имущества, и расширить перечень преступлений, по которым она возможна.

Так, к ним предлагается отнести преступления, связанные с публичным распространением ложной информации о Вооруженных силах, а также с публичными призывами к осуществлению деятельности, которая направлена против безопасности государства.