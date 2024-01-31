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12:32, 31 января 2024Россия

В Госдуме опровергли связь проекта о лишении имущества за фейки об армии с СССР

Депутат Крашенинников: в новом проекте не идет речь о конфискации, как в СССР
Павел Крашенинников

Павел Крашенинников. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В новом законопроекте о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах (ВС) России не идет речь о наказании, которое использовалось в СССР. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, чьи слова приводит РИА Новости.

«У нас есть конфискация как механизм уголовно-правового воздействия, когда человек использовал технику какую-то при правонарушении… Вот это будет конфисковано. А есть мера как наказание, советская конфискация. В этом законе ее нет», — пояснил депутат.

Законопроект о конфискации имущества за дискредитацию Вооруженных сил России внесли в нижнюю палату парламента в понедельник, 22 января. Проект закона предлагает внести изменения в статью Уголовного кодекса, которая касается конфискации имущества, и расширить перечень преступлений, по которым она возможна.

Так, к ним предлагается отнести преступления, связанные с публичным распространением ложной информации о Вооруженных силах, а также с публичными призывами к осуществлению деятельности, которая направлена против безопасности государства.

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