Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:43, 22 января 2024Россия

В Госдуму внесли проект о конфискации имущества за фейки об армии России

В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается конфисковывать имущество тех, кто распространяет фейковую информацию о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС.

Проект закона предлагает внести изменения в статью Уголовного кодекса, которая касается конфискации имущества, и расширить перечень преступлений, по которым она возможна. Так, к ним предлагается отнести преступления, связанные с публичным распространением ложной информации об армии России, а также с публичными призывами к осуществлению деятельности, которая направлена против безопасности государства.

4 марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение заведомо ложной информации о Российской армии. Максимальное наказание за фейки составляет до 15 лет лишения свободы.

Впоследствии не раз звучали идеи об ужесточении существующего законодательства. В частности, в январе лидеры фракций Госдумы предложили ужесточить наказание за распространение фейков об армии — в частности, они разработали законопроект, который предусматривает возможность лишения государственных наград за дискредитацию Российской армии, призывы к экстремизму и введению санкций, а также реабилитацию нацизма.

В России также действует ответственность за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Согласно подписанному закону, штрафы по административным статьям о дискредитации росгвардейцев составят до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч — для юридических лиц. Максимальное уголовное наказание за преступление составляет до 15 лет лишения свободы. Помимо этого, законодательно закреплена ответственность за дискредитацию добровольцев СВО.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Я не могу назвать это демократией». Кличко раскритиковал курс Украины при Зеленском

      Вице-премьер Забайкалья захотел встречу с Кадыровым перед отправкой на СВО

      В СВР заявили о наличии у США компромата на Зеленского

      Российского подростка нашли вмерзшим в лед спустя месяц после пропажи

      Российская разведка раскрыла требования США по кадровым перестановкам на Украине

      Huawei представила независимую операционную систему

      Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

      Названы возможные объекты госсобственности России за рубежом

      110-летняя женщина назвала простые секреты долголетия

      Нарышкин заявил о создании Вашингтоном колониальной администрации на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше