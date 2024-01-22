В Госдуму внесли проект о конфискации имущества за фейки об армии России

В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается конфисковывать имущество тех, кто распространяет фейковую информацию о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС.

Проект закона предлагает внести изменения в статью Уголовного кодекса, которая касается конфискации имущества, и расширить перечень преступлений, по которым она возможна. Так, к ним предлагается отнести преступления, связанные с публичным распространением ложной информации об армии России, а также с публичными призывами к осуществлению деятельности, которая направлена против безопасности государства.

4 марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение заведомо ложной информации о Российской армии. Максимальное наказание за фейки составляет до 15 лет лишения свободы.

Впоследствии не раз звучали идеи об ужесточении существующего законодательства. В частности, в январе лидеры фракций Госдумы предложили ужесточить наказание за распространение фейков об армии — в частности, они разработали законопроект, который предусматривает возможность лишения государственных наград за дискредитацию Российской армии, призывы к экстремизму и введению санкций, а также реабилитацию нацизма.

В России также действует ответственность за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Согласно подписанному закону, штрафы по административным статьям о дискредитации росгвардейцев составят до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч — для юридических лиц. Максимальное уголовное наказание за преступление составляет до 15 лет лишения свободы. Помимо этого, законодательно закреплена ответственность за дискредитацию добровольцев СВО.