В Госдуме предложили ужесточить наказание за фейки о Вооруженных силах России

Лидеры фракций Госдумы предложили лишать госнаград за дискредитацию ВС России

Лидеры фракций Государственной Думы предложили ужесточить наказание за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

Они разработали законопроект, который предусматривает возможность лишения государственных наград за дискредитацию Российской армии, призывы к экстремизму и введению санкций, а также реабилитацию нацизма.

В документе также предлагается установить повышенную ответственность по Уголовному кодексу РФ за призывы к деятельности против безопасности, если они были сделаны из корыстных побуждений.

Кроме того, к преступлениям против безопасности государства хотят отнести все преступления диверсионной направленности.

4 марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ. Максимальное наказание за фейки составляет до 15 лет лишения свободы.