Путин подписал закон об ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Президент Путин подписал закон о наказании за дискредитацию бойцов Росгвардии

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной и уголовной ответственности за дискредитацию бойцов, входящих в добровольческие подразделения Росгвардии. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что добровольческие соединения ведомства приравниваются к подразделениям Министерства обороны, что влечет за собой наступление ответственности за дискредитацию бойцов Росгвардии наряду с военнослужащими регулярных частей.

Штрафы по административным статьям о дискредитации росгвардейцев составят до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч — для юридических лиц. По уголовным статьям о дискредитации военнослужащих наказание составляет до 5 лет, а за повторную дискредитацию — до 15 лет лишения свободы.

Закон о дискредитации бойцов Росгвардии был одобрен Советом Федерации 22 декабря. Авторы инициативы предлагали распространить на Росгвардию все полномочия, которые уже установлены законами для Минобороны, так как росгвардейцы также активно участвуют в спецоперации.