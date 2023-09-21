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16:42, 21 сентября 2023Россия

В Росгвардии захотели разрешить служить добровольцам

Хинштейн сообщил о подготовке законопроектов о службе добровольцев в Росгвардии
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: РИА Новости

Депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда подготовили пакет законопроектов, которые разрешат Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике Александр Хинштейн в Telegram.

Авторы инициатив предлагают распространить на Росгвардию все полномочия, которые уже установлены законами для Минобороны. Хинштейн подчеркнул, что росгвардейцы активно участвуют в спецоперации. Они не только ведут боевые действия, но и обеспечивают соблюдение режима военного положения вошедших в состав России регионах, а также помогают охранять границу, участвуют в территориальной обороне и борьбе с терроризмом. «Вполне логично, что у Росгвардии также должно быть право иметь свои добровольческие части», — написал депутат.

Согласно законопроекту, добровольческие формирования Росгвардии будут создаваться по решению президента России Владимира Путина. Их предлагается привлекать для задач по обороне во время мобилизации, в период военного положения, а также при проведении контртеррористических операций. «Важно, что все правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны, в случае принятия этих инициатив, распространятся и на добровольцев Росгвардии», — добавил Хинштейн.

Пакет законопроектов планируется внести на рассмотрение в Госдуму в пятницу, 22 сентября.

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Хинштейн отдельно подчеркнул, что инициативы не связаны со слухами о переводе подразделений частной военной компании «Вагнер» в состав Росгвардии. По его словам, эта информация не соответствует действительности. Он объяснил, что предлагаемые законопроекты не затрагивают возможность включения в состав силовой структуры каких-либо организаций. «Контракты предлагается заключать исключительно с гражданами», — отметил парламентарий.

Ранее Путин заявил, что все без исключения участники спецоперации должны иметь равные права. По его словам, и добровольцы, и контрактники, и кадровые военные, а также члены их семей должны быть обеспечены всеми мерами поддержки и льготами, которые им положены.

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    Константин Лысяков
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