Путин призвал предоставить равные права всем участникам СВО

Путин призвал предоставить равные права всем без исключения участникам СВО

Все без исключения участники спецоперации должны иметь равные права. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа», его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Важно предоставить равные права, я хочу это подчеркнуть, всем без исключения участникам СВО — и кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным, сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в СВО. Наши ребята геройски сражаются, некоторые отдают жизнь за Россию», — сказал президент.

По его мнению, участники СВО и члены их семей должны быть обеспечены всеми мерами поддержки и льготами, которые им положены.

Ранее глава государства поручал не ослаблять внимание к семьям участников специальной военной операции. В августе он подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев — участников СВО.