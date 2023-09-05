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15:46, 5 сентября 2023Россия

Путин призвал предоставить равные права всем участникам СВО

Путин призвал предоставить равные права всем без исключения участникам СВО
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Все без исключения участники спецоперации должны иметь равные права. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа», его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Важно предоставить равные права, я хочу это подчеркнуть, всем без исключения участникам СВО — и кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным, сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в СВО. Наши ребята геройски сражаются, некоторые отдают жизнь за Россию», — сказал президент.

По его мнению, участники СВО и члены их семей должны быть обеспечены всеми мерами поддержки и льготами, которые им положены.

Ранее глава государства поручал не ослаблять внимание к семьям участников специальной военной операции. В августе он подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев — участников СВО.

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    Анастасия Шейкина
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