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16:13, 21 августа 2023Россия

Путин поручил не ослаблять внимание к семьям участников СВО

Президент Путин поручил Воробьеву не ослаблять внимание к семьям участников СВО

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву не ослаблять внимание к семьям участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства выслушал доклад губернатора Московской области о помощи в регионе семьям участников СВО.

«Я знаю, Андрей Юрьевич, у вас эта работа выстроена. Надеюсь, что вы будете так же, как сейчас, уделять этому необходимое личное внимание. И это будет хорошим примером для других регионов», — сказал президент.

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    Никита Абрамов
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