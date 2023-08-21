Путин поручил не ослаблять внимание к семьям участников СВО

Президент Путин поручил Воробьеву не ослаблять внимание к семьям участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву не ослаблять внимание к семьям участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства выслушал доклад губернатора Московской области о помощи в регионе семьям участников СВО.

«Я знаю, Андрей Юрьевич, у вас эта работа выстроена. Надеюсь, что вы будете так же, как сейчас, уделять этому необходимое личное внимание. И это будет хорошим примером для других регионов», — сказал президент.

Ранее Минтруд России подготовил проект постановления, согласно которому ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий, участвующим в спецоперации, будут назначать без заявления. Согласно предложению, все необходимые сведения для назначения выплаты Соцфонд будет получать самостоятельно от других ведомств.

24 февраля 2022 года президент России объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.