Выплаты ветеранам СВО предложили назначать без заявлений

Минтруд РФ предложил назначать ежемесячные выплаты ветеранам СВО без заявлений

Минтруд России подготовил проект постановления, согласно которому ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий, участвующим в специальной военной операции (СВО), будут назначать без заявления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно предложению, все необходимые сведения для назначения выплаты Соцфонд будет получать самостоятельно от других ведомств. Как считают в министерстве, это позволит ветеранам СВО, не имеющим возможности своевременно обратиться с заявлением за выплатами, получать их со дня признания ветераном боевых действий.

Сейчас для назначения выплаты ветеранам нужно подать заявление онлайн через портал госуслуг либо лично в отделении Соцфонда и в МФЦ. Также заявление можно отправить «Почтой России». Проект постановления Минтруда размещен для общественного обсуждения.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому участники СВО смогут сохранить права на жилье по прежнему месту службы. В случае, если военнослужащий не имеет собственного жилья, сохранится очередность на его получение по прежнему месту военной службы. Кроме того, семья участника СВО продолжит получать денежную компенсацию за аренду жилья. Размер выплат не будет зависеть от звания, должности и выслуги лет. Документ вступил в силу 29 мая 2023 года.