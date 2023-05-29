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13:20, 29 мая 2023Среда обитания

Участники СВО смогут сохранить служебное жилье

Президент Путин подписал закон, позволяющий участникам СВО сохранить жилье по месту службы

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Участники специальной военной операции (СВО) смогут сохранить права на жилье по прежнему месту службы. Позволяющий это сделать закон подписал президент России Владимир Путин, документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В случае, если военнослужащий не имеет собственное жилье, сохранится очередность на его получение по прежнему месту военной службы. Кроме того, семья участника СВО продолжит получать денежную компенсацию за аренду жилья. Размер выплат не будет зависеть от звания, должности и выслуги лет.

Законопроект предполагает, что определением перечня конкретных районов займется правительство России. Нововведения вступают в силу со дня публикации документа, 29 мая 2023 года.

16 мая Госдума приняла законопроект сразу во втором и третьем чтениях. Председатель органа Вячеслав Володин заявил, что мера призвана помочь семьям военных, которые не могут последовать за своим близким на новое место службы. Отмечается, что закон также распространяется на сотрудников Росгвардии.

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    Александра Качан
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