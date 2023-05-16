Семьям участников СВО пообещали сохранить служебное жилье

В Госдуме решили сохранить права семей участников СВО на жилье по прежнему месту службы

Семьям участников специальной военной операции (СВО) пообещали сохранить права на жилье по прежнему месту службы их родственников. Соответствующий законопроект приняла Госдума сразу во втором и третьем чтениях. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

В случае, если жилье съемное, таким семьям сохранят компенсацию за аренду — ее размер не будет зависеть от воинского звания, должности и выслуги лет. «Это необходимо в тех случаях, когда семья военнослужащего по объективным причинам не может последовать за ним на новое место», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Уточняется, что закон распространится и на сотрудников Росгвардии. «Закон направлен на повышение мер социальной поддержки в части жилищного обеспечения военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел и членов их семей», — подчеркнул председатель комитета по обороне Андрей Картаполов.

Ранее стало известно о влиянии СВО на рынок съемного жилья в России. По данным экспертов, арендаторы стали чаще переезжать из Москвы в регионы, где ниже уровень тревожности, а жилье дешевле.