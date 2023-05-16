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18:28, 16 мая 2023Среда обитания

Семьям участников СВО пообещали сохранить служебное жилье

В Госдуме решили сохранить права семей участников СВО на жилье по прежнему месту службы

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Семьям участников специальной военной операции (СВО) пообещали сохранить права на жилье по прежнему месту службы их родственников. Соответствующий законопроект приняла Госдума сразу во втором и третьем чтениях. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

В случае, если жилье съемное, таким семьям сохранят компенсацию за аренду — ее размер не будет зависеть от воинского звания, должности и выслуги лет. «Это необходимо в тех случаях, когда семья военнослужащего по объективным причинам не может последовать за ним на новое место», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Уточняется, что закон распространится и на сотрудников Росгвардии. «Закон направлен на повышение мер социальной поддержки в части жилищного обеспечения военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел и членов их семей», — подчеркнул председатель комитета по обороне Андрей Картаполов.

Ранее стало известно о влиянии СВО на рынок съемного жилья в России. По данным экспертов, арендаторы стали чаще переезжать из Москвы в регионы, где ниже уровень тревожности, а жилье дешевле.

Нина Ташевская
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Семьям участников СВО пообещали сохранить служебное жилье
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