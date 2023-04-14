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16:32, 14 апреля 2023Среда обитания

Оценено влияние СВО на рынок съемного жилья в России

«Ъ»: после начала СВО арендаторы стали переезжать из Москвы в регионы
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Мария Григорьева / «Лента.Ру»

После начала специальной военной операции (СВО) арендаторы стали переезжать из Москвы в регионы, где ниже уровень тревожности, а жилье дешевле. Оценку влияния СВО на рынок съемной недвижимости приводит «Коммерсантъ».

По данным издания, за год стоимость аренды в Москве снизилась на 20 процентов и на столько же подорожала в Омске. Столица заняла первое место по падению цен на съемное жилье и объему предложения. Количество доступных для аренды квартир в Москве за год выросло на 80 процентов.

Согласно данным «Авито Недвижимости», долгосрочная аренда «двушки» в Сочи обойдется в 35 тысяч рублей, в Краснодаре — в 20 тысяч. В этих городах цены остались на уровне прошлого года. При этом такое же жилье в Москве обойдется в 55 тысяч рублей против 70 тысяч в первом квартале 2022 года.

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Такая динамика во многом обусловлена тем, что частные компании увеличивают штат сотрудников, работающих удаленно. «Если брать вполне комфортные по уровню жизни города-миллионники, то понятно, что, например, для семьи, которая снимает квартиру, выгоднее платить в два раза меньше за аренду жилья где-то в регионе, при этом работая на компании с центральным офисом в столице», — рассказал руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко.

Большим спросом пользуется съемное жилье в Саратове, Нижнем Новгороде, Томске, Кирове, Омске и Ростове-на-Дону. Как сообщает «Авито Недвижимость», в этих городах с момента начала СВО аренда подорожала на 15-22 процента. Эксперты связывают рост цен с работой оборонно-промышленных предприятий, которые стали набирать больше сотрудников.

Ранее россиянам назвали города Золотого кольца с подорожавшей арендой жилья. Сильнее всего за год цены изменились в Сергиевом Посаде — динамика составила 25 процентов.

Александра Качан
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