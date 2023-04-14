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15:06, 14 апреля 2023Среда обитания

Названы города Золотого кольца с подорожавшей арендой жилья

«Домклик» и «Суточно.ру»: аренда жилья больше всего подорожала в Сергиевом Посаде
СюжетНаселение России:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Среди городов туристического маршрута «Золотое кольцо России» посуточная аренда жилья за год больше всего подорожала в Сергиевом Посаде — динамика достигла 25 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков «Домклик» и «Суточно.ру».

Городом с подорожавшей арендой также назвали Суздаль, где ставки увеличились на 23 процента. Топ-3 списка замкнул Владимир с динамикой в 12 процентов. Ниже в списке расположились Кострома (увеличение на 11 процентов), Переславль-Залесский (на 7 процентов) и Ростов Великий (на 6 процентов).

Что касается стоимости посуточной аренды, то наибольшую ставку зафиксировали в Суздале — 5,79 тысячи рублей. Менее четырех тысяч за сутки придется отдать в Ростове Великом, Ярославле, Владимире, Костроме и Сергиевом Посаде. При этом минимальную цену заметили в Иваново — около двух тысяч рублей за ночь.

Ранее аналитики портала «Мир квартир» пришли к выводу, что за первый квартал 2023 года среди городов России с населением более 300 тысяч человек аренда однокомнатного жилья сильнее всего подорожала в Магнитогорске. С начала года положительная динамика стоимости аренды «однушек» там составила 18,5 процента.

Нина Ташевская
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