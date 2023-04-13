Названы города России с подорожавшей арендой жилья

«Мир квартир»: сильнее всего арендные «однушки» подорожали в Магнитогорске и Владивостоке

За первый квартал 2023 года среди городов России с населением более 300 тысяч человек аренда однокомнатного жилья сильнее всего подорожала в Магнитогорске. Об этом сообщили аналитики портала «Мир квартир».

По данным экспертов, с начала года положительная динамика стоимости аренды «однушек» в Магнитогорске составила 18,5 процента. В результате средняя ставка там за квартал поднялась в среднем до 15,2 тысячи рублей. Вторую строчку в списке занял Владивосток с подорожанием на 16,1 процента, до 26,3 тысячи рублей в месяц. Замкнул тройку Волгоград, где рост цен на съемное жилье составил 8,6 процента, стоимость выросла до 15,8 тысячи рублей. В среднем по России аренда однокомнатных квартир подорожала на 0,7 процента, до 17,6 тысячи рублей в месяц.

Напротив, самое заметное снижение наблюдалось в Чебоксарах — на 10,6 процента, до 13,4 тысячи рублей. В Москве и Петербурге съемные «однушки» подешевели на 0,5 и 5,7 процента — до 39,2 тысячи и 26 тысяч рублей соответственно. Всего из 70 исследованных специалистами городов ставки аренды поднялись в 43 городах, в 27 они подешевели.

Что касается двухкомнатных квартир, то самый большой рост цен с начала года наблюдался в Кирове — на 23,6 процента, до 17,9 тысячи рублей. Кроме того, значительное повышение стоимости аренды «двушек» было зафиксировано во Владивостоке и Пензе — на 18,5 процента и 10,3 процента, до 36,9 и 16,8 тысячи рублей соответственно. Наоборот, сильнее всего двухкомнатное жилье упало в цене в Тольятти — на 9,4 процента, средняя ставка достигла показателя в 18,6 тысячи рублей. В Москве и Петербурге также наблюдалась отрицательная динамика — на 1,2 и 5,3 процента, до 50,7 и 36,8 тысячи рублей соответственно. В среднем по России параметр за квартал вырос на 1,8 процента, в результате средняя «двушка» стала стоить 23,3 тысячи рублей в месяц.

Эксперты отметили, что «трешки» подорожали в 45 исследуемых городах, а в 25 других — подешевели. Сильнее всего цены на такие квартиры увеличились в Волжске — прирост составил 28 процентов, до 25,4 тысячи рублей в месяц. Вторую и третью позицию заняли Брянск и Саратов с повышением стоимости на 18,8 процента и 18,2 процента, до 19,3 и 26,7 тысячи рублей соответственно. В Москве арендные «трешки» также выросли в цене — на 1,9 процента, до 65,5 тысячи рублей в месяц.

Самое большое падение ставки с начала года обнаружили в Чебоксарах — на 17,9 процента, до 18,6 тысячи рублей в месяц. В Петербурге она снизилась на 3,2 процента, достигнув показателя в 48,4 тысячи рублей за съемную «трешку». В среднем по крупным городам страны параметр вырос на 1,8 процента, до 30 тысяч рублей.

«Рынок аренды в целом демонстрирует устойчивость. В периоды застоя в сегменте продажи квартир, когда люди откладывают решение о покупке, они принимают решение снимать квартиру, что поддерживает спрос. Что касается столиц, снижение ценников здесь продиктовано выросшим предложением, образовавшимся еще в прошлом году в связи с большой эмиграцией, из-за чего арендодатели стали конкурировать за арендатора. В ближайшие месяцы мы ожидаем продолжения этих трендов», — рассказал генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

В апреле эксперты «Авито Недвижимости» пришли к выводу, что по итогам первого квартала 2023 года в России подорожала аренда жилья. По их данным, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года съем жилья стал стоить больше на 25 процентов.