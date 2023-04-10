«Авито Недвижимость»: аренда квартир в России подорожала на 25 процентов

По итогам первого квартала 2023 года в России подорожала аренда жилья. К таким выводам пришли эксперты «Авито Недвижимости», исследование которых есть в распоряжении «Ленты.ру».

В сравнении с аналогичным периодом 2022 года аренда стала стоить больше на 25 процентов. Наибольшую динамику зафиксировали в Ростове-на-Дону, где ставки поднялись на 22,2 процента. При этом стоимость аренды снизилась только в Севастополе (на 8 процентов), Санкт-Петербурге (на 10 процентов), Калининграде (на 17,4 процента) и Москве (на 19,1 процента).

Что касается спроса на аренду жилья, то россияне стали интересоваться ей на 12 процентов больше. Наибольший прирост спроса заметили в Томске (на 47,3 процента). Однако в некоторых городах интерес уменьшился: в Рязани и Волгограде показатель упал на 2,3 процента и на 8,6 процента соответственно.

Ранее эксперты сервиса «Суточно.ру» выяснили, что среди городов России аренда жилья на майские праздники больше всего подорожала в Калининграде. За год ставки там выросли на 17 процентов до 3,3 тысячи рублей за сутки.