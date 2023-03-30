Названы города России с подорожавшей арендой жилья на майские праздники

«Суточно.ру»: аренда жилья на майские праздники больше всего подорожала в Калининграде

Среди городов России аренда жилья на майские праздники больше всего подорожала в Калининграде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Суточно.ру».

За год ставки в Калининграде выросли на 17 процентов до 3,3 тысячи рублей за сутки. Городом с подорожавшей арендой также назвали Москву, где цены в среднем поднялись на 13 процентов. Топ-3 списка замкнул Кисловодск с динамикой в восемь процентов. Ниже в списке расположились Сочи (увеличение стоимости аренды на семь процентов) и Нижний Новгород (на пять процентов).

Аналитики подсчитали, что средний чек на указанный период вырос на 58 процентов до 14,9 тысячи рублей. Эксперты объяснили динамику увеличением срока, на который бронируют жилье — раньше в среднем арендовывали на трое суток, а теперь на четверо.

Ранее эксперты «Авито Недвижимости» пришли к выводу, что городом России с самой доступной арендой однокомнатной квартиры стала Тюмень, где в среднем за жилье придется отдавать 19 процентов зарплаты.