Назван город России с самой доступной арендой квартир

«Авито Недвижимость»: Тюмень назвали городом с самой доступной арендой «однушки»

Городом России с самой доступной арендой однокомнатной квартиры назвали Тюмень, где в среднем за жилье придется отдавать 19 процентов зарплаты. К таким выводам пришли эксперты «Авито Недвижимости», исследование которых есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты определили доступность аренды, сравнив средние зарплаты и арендные ставки на «однушки» в стране в начале 2023 года. В среднем россиянин отдает за такое жилье 31,2 процента своей зарплаты. Меньше всего тратят на аренду в Тюмени.

Больше всего на такое жилье тратят в Сочи, где на аренду уходит 62 процента заработка. Высокие показатели зафиксировали в Симферополе и Севастополе, где аренда однокомнатной квартиры обойдется в 53,1 и 47,3 процента от зарплаты.

Ранее эксперты сервиса «Суточно.ру» выяснили, что дешевле всего арендовать жилье посуточно можно в Челябинске, а дороже всего — в Москве. На втором месте по доступности съемного жилья оказалась Уфа, а на третьем — Волгоград.