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19:02, 20 марта 2023Среда обитания

Названы российские города с самой дешевой арендой жилья

«Суточно.ру»: дешевле всего арендовать жилье посуточно можно в Челябинске

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Дешевле всего арендовать жилье посуточно можно в Челябинске, а дороже всего — в Москве. Российские города-милионники с самыми доступными съемными квартирами «Ленте.ру» назвали эксперты сервиса «Суточно.ру».

В Челябинске средняя арендная ставка составляет 2040 рублей в сутки — на 14 процентов дороже, чем в марте 2022 года. На втором месте по доступности съемного жилья оказалась Уфа, где снять жилье стоит 2230 рублей (плюс 19 процентов за год), а на третьем — Волгоград со средней ценой 2240 рублей (плюс 25 процентов). В первую пятерку также вошли Омск и Краснодар, аренда в которых стоит 2250 и 2260 рублей соотвественно.

В Москве квартиру получится снять за 3,8 тысячи рублей в сутки (плюс 17 процентов). Дешевле обойдется жилье в Нижнем Новгороде — 2740 рублей (плюс 17 процентов). Третье место по самым высоким ценам заняла Казнь со средней ценой 2730 рублей (плюс 26 процентов). Пятерку замкнули Санкт-Петербург (2670 рублей) и Ростов-на-Дону (2630 рублей).

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За год стоимость аренды посуточного жилья в мегаполисах России в среднем выросла на 18 процентов и составила 2490 рублей в марте. По словам основателя сервиса Юрия Кузнецова, рост стоимости в больших городах связан с экономическими факторами и инфляцией. «Доля бронирований при этом почти во всех городах сократилась. Это связано с тем, что растет популярность других направлений», — добавил эксперт.

Ранее в марте россиянам назвали самые выгодные города для покупки жилья под сдачу в аренду. Лидером оказалась Махачкала — доходность от сдачи однокомнатной квартиры в новостройке в этом городе составляет 12 процентов годовых.

Александра Качан
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