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08:55, 17 марта 2023Среда обитания

Названы самые выгодные города для покупки жилья под сдачу в аренду

«Мир квартир»: покупать жилье под сдачу в аренду выгоднее всего в Махачкале

Фото: Unsplash

Махачкала оказался самым лучшим российским городом для покупки жилья под сдачу в аренду. Локации, где выгоднее всего приобретать недвижимость с целью получения дохода, назвал портал «Мир квартир», передает «РИА Новости».

Аналитики исследовали 70 крупнейших городов России. Доходность от сдачи в аренду однокомнатных первичных квартир в Махачкале составила 12 процентов годовых, а двухкомнатных — 10 процентов. Второе по выгодности место занял Магнитогорск — здесь доходность при сдаче таких объектов доходит до семи и 7,5 процента соотвественно. Тройку лидеров замкнул Грозный с доходностью семь и шесть процентов, а четвертое место получил Мурманск с семью и шестью процентами.

Наименее подходящими городами для сдачи «однушек» оказались Сочи, Белгород и Пенза с три процента, а также Казань, Москва и Санкт-Петербург с доходностью 3,5 процента. В случае с «двушками» самый низкий показатель в три процента зафиксировали в Белгороде, Новокузнецке, Блянске Петербурге и Москве.

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В среднем в крупных городах однокомнатное жилье приносит арендодателям пять процентов годовых, а двухкомнатное — четыре процента. По словам гендиректора портала Павла Луценко, больше денег будет приносить квартира с удобным расположением в районе с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Эксперт считает этот фактор значительнее площади и хорошей планировки объекта.

Ранее сообщалось, что в феврале в России подорожала аренда жилья. Цены на съемную недвижимость выросли на 25 процентов относительно второго месяца 2022 года. Сильнее всего стоимость поднялась в Ростове-на-Дону — положительная динамика составила 29,4 процента.

Александра Качан
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