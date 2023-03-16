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20:22, 16 марта 2023Среда обитания

В России подорожала аренда жилья

«Авито Недвижимость»: цены на аренду жилья в России выросли на 25 процентов

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По итогу февраля 2023 года цены на долгосрочную аренду недвижимости в России выросли на 25 процентов в годовом выражении. О том, что в стране подорожало съемное жилье, говорится в исследовании «Авито Недвижимости», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Сильнее всего аренда выросла в цене в Ростове-на-Дону — на 29,4 процента. В феврале средняя стоимость съемного жилья по стране составила 25 тысяч рублей. «Однушки» и студии обходились арендаторам в 20 тысяч рублей, «двушки» — в 28 тысяч, а «трешки» — в 40 тысяч.

Спрос на долгосрочную аренду за год вырос на 8,8 процента. Особенно заметно повысился интерес к студиям и многокомнатным квартирам — на 23,3 и 17,5 процента соответственно. Значительнее всего спрос вырос в Томске (плюс 51,7 процента), Уфе (плюс 36,3 процента) и Сочи (плюс 30,5 процента). Объем предложения также увеличился, рост составил 36,9 процента. При этом в Москве показатель вырос намного значительнее, чем по России — на 125,9 процента.

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В то же время в месячном выражении спрос на аренду в феврале снизился на 6,9 процента, а объем предложения вырос на 2,7 процента. «Весной спрос на аренду может начать расти, но рынок продолжает зависеть от глобальных экономических и политических факторов», — отметил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Ранее исследование «Дома.РФ» и ВЦИОМ показало, что 46 процентов арендующих квартиры россиян делают это без заключения официального договора. Многие респонденты считают, что договор поможет защитить права участников сделки, однако опасаются увеличения стоимости аренды.

Александра Качан
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