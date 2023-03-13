Оценено количество арендующих жилье без договора россиян

«Дом.РФ» и ВЦИОМ: 46% россиян арендуют жилье без договора

Почти каждый второй российский арендатор снимает жилье без заключения официального договора. Количество таких съемщиков оценили аналитики банка «Дом.РФ» и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РБК.

Каждый четвертый респондент из 1,6 тысячи принявших участие в опросе снимал жилье хотя бы раз за последние 25 лет. При этом 46 процентов из них делали это без заключения договора.

85 процентов опрошенных отметили, что готовы оформить сделку официально, если квартира арендуется на длительный срок. Респонденты считают, что договор поможет защитить права участников сделки, однако опасаются увеличения стоимости аренды.

Ранее сообщалось, что по итогам февраля предложение квартир для аренды в Москве выросло в 2,7 раза по сравнению с результатом аналогичного периода в 2022 году. Сильнее всего на рынке увеличилось число съемных «однушек» — в 2,86 раза. Доступных для аренды двухкомнатных квартир стало в 2,08 раза больше, студий — в 1,6 раза, а многокомнатных квартир — на 93,1 процента.