Совфед одобрил закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии

СФ одобрил закон об уголовном наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности за дискредитацию добровольцев, входящих в подразделения Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что максимальный штраф для граждан за оскорбление добровольцев Росгвардии составит до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч рублей, а для юридических лиц — до миллиона рублей.