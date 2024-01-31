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12:45, 31 января 2024Россия

Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии

Госдума приняла закон о лишении имущества за фейки о ВС России

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о конфискации имущества за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом стало известно из заседания нижней палаты парламента, трансляция которого доступна на сайте «Дума ТВ».

В пояснительной записке к проекту говорится, что Уголовный кодекс (УК) России предлагается дополнить предусматривающим конфискацию имущества механизмом для того, чтобы пресекать финансирование преступление и иной деятельности, которые направлены против безопасности России.

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