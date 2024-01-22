В Госдуме объяснили идею конфискации имущества за фейки об армии России

Пискарев назвал справедливым наказанием конфискацию имущества за фейки об армии

Внесенный в Госдуму законопроект, который предусматривает конфискацию имущества за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) и распространение заведомо ложной информации об армии, будет справедливым наказанием для нарушителей, считает соавтор законопроекта, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Почему я считаю это справедливым? У каждого из них был выбор — поступить по совести, остаться со своей Родиной в трудную минуту, быть с народом, с нашей армией — или трусливо сбежать. И не просто сбежать, а открыто выступить на стороне противника», — написал парламентарий.

По его мнению, уехавшие из России граждане, которые выступили на стороне противника, сами лишили себя возможности вернуться на родину. Пискарев усомнился в том, что такие люди должны сохранять в собственности свои замки и оставаться «заслуженными» и «народными».

Депутат выразил надежду, что внесенный в нижнюю палату парламента документ рассмотрят в приоритетном порядке.

Законопроект о конфискации имущества за дискредитацию армии России внесли в Госдуму в понедельник, 22 января. Проект закона предлагает внести изменения в статью Уголовного кодекса, которая касается конфискации имущества, и расширить перечень преступлений, по которым она возможна. Так, к ним предлагается отнести преступления, связанные с публичным распространением ложной информации об армии России, а также с публичными призывами к осуществлению деятельности, которая направлена против безопасности государства.