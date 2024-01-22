Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:15, 22 января 2024Россия

В Госдуме объяснили идею конфискации имущества за фейки об армии России

Пискарев назвал справедливым наказанием конфискацию имущества за фейки об армии

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Внесенный в Госдуму законопроект, который предусматривает конфискацию имущества за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) и распространение заведомо ложной информации об армии, будет справедливым наказанием для нарушителей, считает соавтор законопроекта, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Почему я считаю это справедливым? У каждого из них был выбор — поступить по совести, остаться со своей Родиной в трудную минуту, быть с народом, с нашей армией — или трусливо сбежать. И не просто сбежать, а открыто выступить на стороне противника», — написал парламентарий.

По его мнению, уехавшие из России граждане, которые выступили на стороне противника, сами лишили себя возможности вернуться на родину. Пискарев усомнился в том, что такие люди должны сохранять в собственности свои замки и оставаться «заслуженными» и «народными».

Депутат выразил надежду, что внесенный в нижнюю палату парламента документ рассмотрят в приоритетном порядке.

Законопроект о конфискации имущества за дискредитацию армии России внесли в Госдуму в понедельник, 22 января. Проект закона предлагает внести изменения в статью Уголовного кодекса, которая касается конфискации имущества, и расширить перечень преступлений, по которым она возможна. Так, к ним предлагается отнести преступления, связанные с публичным распространением ложной информации об армии России, а также с публичными призывами к осуществлению деятельности, которая направлена против безопасности государства.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Появились первые фото выживших в крушении самолета в Афганистане. Один из них смог дойти до деревни и попросить помощи

      Друзья разбогатели на 4,5 миллиона рублей благодаря походу в туалет

      Глава UFC ответил на вопрос о возвращении Макгрегора

      Литва упрекнула Польшу за трату денег на собственную оборону вместо украинской

      Россиянку обвинили в избиении шестилетней падчерицы-инвалида

      Звезда «Слова пацана» собрался поступать на инженера-строителя

      Названы последствия резкого роста золотых резервов России

      Россиянка с температурой под 40 почти семь часов ждала скорую помощь

      Северная Корея заявила о готовности Путина посетить страну в ближайшее время

      Двое российских полицейских за деньги подменили наркотики на муку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше