В Госдуме допустили конфискацию замка Пугачевой в Грязи

Депутат Госдумы Федоров допустил конфискацию замка Пугачевой в Грязи

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) в подмосковной деревне Грязи могут конфисковать. Вероятность этого допустил депутат Госдумы Евгений Федоров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам парламентария, решение об исполнительном производстве может принять суд. При этом при изъятии имущества судебные исполнители в первую очередь займутся счетами как «самой ликвидной» ее составляющей, отметил Федоров. «Дальше у них определенная процедура, связанная с законом от судебных исполнителей. Исходя из этого, если для обеспечения изъятия имущества потребуется изъять замок Пугачевой, я, правда, не знаю, кому он принадлежит, Галкину он принадлежит или нет, потому что именно Галкин иностранный агент, то, значит, он будет изъят», — добавил депутат Госдумы.

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