Писатель Глуховский решил избавиться от элитных квартир в центре Москвы

Писатель Дмитрий Глуховский (признан Минюстом РФ иноагентом) захотел избавиться от элитной недвижимости в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, после вынесения восьмилетнего приговора за фейки о Вооруженных силах РФ в августе 2023 года, писатель принял решение в экстренном порядке продать свои активы в России. Речь идет, в частности, о двух смежных квартирах на верхнем этаже дома по адресу улица Петровка, дом 30/7, расположенном в километре от Кремля в Москве. Здание, в котором они находятся, построено в 1805 году и известно как доходный дом купца Петра Трындина. Новому владельцу в общей сложности достанутся девять просторных комнат, включая гостиную площадью 50 квадратных метров. Общая стоимость квартир оценивается примерно в 210 миллионов рублей.

Глуховский приобрел эту недвижимость в 2020 году, а после того, как ему вынесли заочный приговор, подарил ее 71-летней матери, которая впоследствии занялась их продажей. Продажа высокобюджетного жилья ведется через закрытые базы и не предается широкой огласке. Найти покупателя на данный момент пока не удалось.

В декабре стало известно, что писателя Дмитрия Быкова (внесен в реестр иноагентов) захотели лишить квартир в Москве.