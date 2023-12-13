Дмитрия Быкова захотели лишить всех квартир в России

Писателя Быкова призвали лишить российских квартир и направить деньги на СВО

Российского писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) захотели лишить всего имущества в России. С таким предложением в Генпрокуратуру обратились представители движения «Ветераны России», сообщает Telegram-канал Shot.

Авторы инициативы обратили внимание, что у уехавшего из страны Быкова остались две квартиры в престижном районе Москвы на Мосфильмовской улице. Речь идет о «трешке» площадью 70 квадратных метров и «однушке» площадью 42,3 «квадрата». Квартиры находятся в соседних домах, в одной из них ранее жила мать писателя.

Общую стоимость этой недвижимости оценивают в 55 миллионов рублей. Представители «Ветеранов России» предлагают продать жилье Быкова и направить вырученные средства на нужды специальной военной операции (СВО).

Ранее Дмитрия Быкова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах. Поводом к разбирательству стало отсутствие маркировки со статусом иноагента в соцсетях автора. Писателю назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.