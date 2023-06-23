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16:51, 23 июня 2023Культура

Дмитрия Быкова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Писателя Дмитрия Быкова оштрафовали из-за отсутствия маркировки со статусом иноагента

Фото: Nikolay Titov / Globallookpress.com

Российский писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) оштрафован за нарушение законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщают «Ведомости».

Поводом к разбирательству стало отсутствие маркировки со статусом иноагента в соцсетях автора. Никулинский суд Москвы назначил Быкову штраф в размере 40 тысяч рублей за административное правонарушение, предусмотренным частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»).

На заседании суда деятель культуры не присутствовал.

О внесении Минюстом России писателя в реестр СМИ-иноагентов стало известно 29 июля 2022 года. Тогда же в список вошли журналисты Евгения Альбац и Дмитрий Алешковский.

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    Сергей Равин
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