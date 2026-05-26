Власти одной страны ЕС задумались над полным снятием санкций с России

Депутат Георгиев: В парламенте Болгарии идут дискуссии о снятии санкций с России

Парламент Болгарии начал дискуссии о полном снятии санкций с России и налаживании диалога с Москвой. Об этой задумке властей рассказал депутат парламента страны Ангел Георгиев, передает ТАСС.

«У нас есть самолеты МиГ-29, и им нужно заменить двигатели. Этим должны заняться российские компании. Мы предложили следующее: снять санкции на российское топливо, энергетические санкции, санкции на обслуживание этих самолетов», — раскрыл подробности Георгиев, отметив, что если бы у правительства было желание, оно бы уже выполнило все эти пункты.