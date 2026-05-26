03:28, 26 мая 2026Мир

Самолет с главой МО Британии испытал трудности у российской границы

Times: На самолете с главой МО Британии Хили не оказалось защитных систем
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Самолет королевских ВВС Великобритании, на котором пеердвигался глава Минобороны страны Джон Хили, оказался беззащитен из-за действия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поскольку у него нет защитных систем. В итоге борт испытал трудности у российской границы, сообщает The Times.

Инцидент произошел 25 мая, когда министр возвращался из Эстонии с британскими военными. Во время полета у границы с РФ у самолета случились проблемы со связью: отключился спутниковый сигнал, пропал доступ в интернет, GPS на борту не работал на протяжении всего полета.

